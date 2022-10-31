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На півночі Молдови впала російська ракета

На півночі Молдови впала російська ракета

Київ • УНН

 • 243344 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні у молдовському місті Наславча впала російська ракета, яку збили українські зенітники. Про це у Facebook повідомило МВС Молдови, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала на північному кінці міста Наславча в Республіці Молдова, яке розташоване на кордоні з Україною. Наразі постраждалих немає, але вікна кількох будинків у Наславчі зруйновані", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За інформацією української влади, сьогодні вранці була здійснена атака безпілотників на Дністровську дамбу, яка розташована на відстані 10 км від дамби Наславча.

Як зазначили, російська атака не пошкодила дамбу, але пошкоджень зазнали електричні компоненти, пов’язані з нею.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня російські війська здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад півсотні.

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