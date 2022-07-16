Ранковий удар по Одесі: стріляли з авіації з рф, швидше за все ракетою Х-101

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"По Одещині нанесено ракетний удар з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, у склад виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 кв м", - йдеться у повідомленні у Telegram.

На місці працюють рятувальники.

"Наразі інформації про постраждалих немає", - додали в ОК "Південь".

Раніше

В Одесі пролунав потужний вибух. Очевидці повідомляли про сильний дим. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що на місці пожежі працюють рятувальники.