Ранковий удар по Одесі: стріляли з авіації з рф, швидше за все ракетою Х-101
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Ранковий удар по Одесі російські загарбники завдали з авіації, Ту-95, з території рф швидше за все ракетою Х-101. Таке офіційне повідомлення ОК "Південь" поширила Одеська міськрада, пише УНН.
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"По Одещині нанесено ракетний удар з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, у склад виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 кв м", - йдеться у повідомленні у Telegram.
На місці працюють рятувальники.
"Наразі інформації про постраждалих немає", - додали в ОК "Південь".
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В Одесі пролунав потужний вибух. Очевидці повідомляли про сильний дим. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що на місці пожежі працюють рятувальники.