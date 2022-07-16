Утренний удар по Одессе: стреляли из авиации из рф, скорее всего ракетой Х-101
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Утренний удар по Одессе российские захватчики нанесли из авиации, Ту-95, с территории рф скорее всего ракетой Х-101. Такое официальное сообщение ОК "Юг" распространил Одесский горсовет, пишет УНН.
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"По Одесской области нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95, с направления Ставрополья. В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, в склад производственно-торговой компании вспыхнул пожар ориентировочной площади 1000 кв. м", - говорится в сообщении в Telegram.
На месте работают спасатели.
"На данный момент информации о пострадавших нет", - добавили в ОК "Юг".
Ранее
В Одессе раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщали о сильном дыме. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что на месте пожара работают спасатели.