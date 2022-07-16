Обстріл Одеси: російська ракета влучила у склад

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"Одеса. Ворожа ракета влучила в склад. Постраждалих немає. Охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги. Продовжується рятувальна операція", - зазначив він.

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Також в ОК "Південь" зазначили, що по Одещині нанесено ракетний удар з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля.

Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, у склад виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 м2.

Раніше

В Одесі пролунав потужний вибух. Очевидці повідомляли про сильний дим. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що на місці пожежі працюють рятувальники.