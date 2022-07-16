Обстрел Одессы: российская ракета попала в склад
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Ракета российских оккупантов попала в склад. Пострадавших нет. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.
Цитата
"Одесса. Вражеская ракета попала в склад. Пострадавших нет. Охранники соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. Продолжается спасательная операция", - отметил он.
Детали
Также в ОК "Юг" отметили, что по Одесщине нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95, по направлению Ставрополья.
В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, в состав производственно-торговой компании вспыхнул пожар ориентировочной площади 1000 м2.
Ранее
В Одессе раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщали о сильном дыме. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что на месте пожара работают спасатели.