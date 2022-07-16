В Одесі пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Одесі пролунав потужний вибух. Про це повідомляє Суспільне Одеса та місцеві Telegram-канали, пише УНН.
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Як відомо, вибух в Одесі прогримів під час повітряної тривоги. Очевидці повідомляють про сильний дим.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що на місці пожежі працюють рятувальники.
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"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - зазначив він.
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У Кременчузі чутно вибухи.