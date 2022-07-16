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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34983 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81146 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 170019 перегляди

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В Одесі пролунав вибух

В Одесі пролунав вибух

Київ • УНН

 • 1423922 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. В Одесі пролунав потужний вибух. Про це повідомляє Суспільне Одеса та місцеві Telegram-канали, пише УНН.

Деталі 

Як відомо, вибух в Одесі прогримів під час повітряної тривоги. Очевидці повідомляють про сильний дим.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що на місці пожежі працюють рятувальники.

Цитата

"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - зазначив він.

Нагадаємо 

У Кременчузі чутно вибухи.

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