В Одесі пролунав вибух

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Як відомо, вибух в Одесі прогримів під час повітряної тривоги. Очевидці повідомляють про сильний дим.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що на місці пожежі працюють рятувальники.

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"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - зазначив він.

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У Кременчузі чутно вибухи.