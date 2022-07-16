В Одессе раздался взрыв

Детали

Как известно, взрыв в Одессе прогремел во время воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о сильном дыме.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что на месте пожара работают спасатели.

Цитата

"Одесса. Не выкладываем видео и фото по локации происшествия. На месте пожара работают спасатели", - отметил он.

Напомним

В Кременчуге слышны взрывы.