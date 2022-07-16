В Одессе раздался взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Одессе раздался мощный взрыв. Об этом сообщает Суспільне Одесса и местные Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
Как известно, взрыв в Одессе прогремел во время воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о сильном дыме.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что на месте пожара работают спасатели.
Цитата
"Одесса. Не выкладываем видео и фото по локации происшествия. На месте пожара работают спасатели", - отметил он.
Напомним
В Кременчуге слышны взрывы.