У Кременчузі чутно вибухи

Деталі

Так, наразі повідомляють про низку вибухів. Також про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.

Пізніше інформацію підтвердив очільник Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

«У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом», - написав він в своєму Telegram-каналі.

Додамо

Наразі повітряну тривогу оголосили майже у всіх областях України та в столиці.

Раніше соцмережі повідомляли про сильні вибухи в Дніпрі.