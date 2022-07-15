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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Кременчузі чутно вибухи

У Кременчузі чутно вибухи

Київ • УНН

 • 308463 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. ЗМІ та соцмережі повідомляють про низку вибухів у місті Кременчук, пише УНН.

Деталі

Так, наразі повідомляють про низку вибухів. Також про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.

Пізніше інформацію підтвердив очільник Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

«У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом», - написав він в своєму Telegram-каналі.

Додамо

Наразі повітряну тривогу оголосили майже у всіх областях України та в столиці.

Раніше соцмережі повідомляли про сильні вибухи в Дніпрі.

Українські Національні Новини

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