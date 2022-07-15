В Кременчуге слышны взрывы

Детали

Так, сейчас сообщают о ряде взрывов. Также об этом информирует народный депутат Алексей Гончаренко.

Позже информацию подтвердил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

«В Кременчуге раздались взрывы. Детали впоследствии», - написал он в своем Telegram-канале.

Добавим

Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины и в столице.

Ранее соцсети сообщали о сильных взрывах в Днепре.