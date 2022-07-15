В Кременчуге слышны взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. СМИ и соцсети сообщают о ряде взрывов в городе Кременчуг, пишет УНН.
Детали
Так, сейчас сообщают о ряде взрывов. Также об этом информирует народный депутат Алексей Гончаренко.
Позже информацию подтвердил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
«В Кременчуге раздались взрывы. Детали впоследствии», - написал он в своем Telegram-канале.
Добавим
Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины и в столице.
Ранее соцсети сообщали о сильных взрывах в Днепре.