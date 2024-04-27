Ранкова атака рф на Харківщину: p-під завалів будинку дістали тіло чоловіка
Київ • УНН
Тіло чоловіка було знайдено з-під завалів приватного будинку в місті Вовчанськ у Харківській області після ранкового російського обстрілу. Також повідомлялось, що дві ракети С-300 влучили в психіатричну лікарню в Харкові.
На Харківщині з-під завалів приватного будинку спричинених ворожими обстрілами рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ. З-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники деблокували тіло чоловіка 1956 року народження.
Доповнення
Російські загарбники вночі атакували Харків двома ракетами С-300. Поцілили по психлікарні.