Утренняя атака рф на Харьковщину: из-под завалов дома достали тело мужчины

На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые районы, в 14 населенных пунктах области попав в объекты критической инфраструктуры и частные дома, в результате чего 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.