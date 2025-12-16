Рахувався водієм-електриком та навіть розвідником – Бойко про фіктивну службу Шабуніна
Київ • УНН
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін три роки фіктивно перебував на військовій службі, отримуючи гроші від ЗСУ. Кримінальній справі щодо ухилення від служби виповнилося два роки, перший епізод вже направлено до суду.
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін ніколи не виконував жодних обов’язків військової служби, що не заважало йому щомісяця отримувати гроші від ЗСУ. Вчора виповнилось 2 роки кримінальній справі за фактом ухилення солдата 207 окремого батальйону ТрО від військової служби. Про це написав ветеран російсько-української війни Володимир Бойко, передає УНН із посиланням на УНІАН.
"Шабунін три роки поспіль фіктивно рахувався на військовій службі. Спочатку півтора року він був водієм-електриком, стрільцем і навіть розвідником у 207 окремому батальйоні ТрО, потім 12 днів – бойовим медиком у 101 окремій бригаді охорони Генштабу ЗСУ, потім півтора року – штаб-сержантом у Центрі інновацій та оборонних технологій Міноборони. Ніяких обов’язків військової служби Шабунін ніколи не виконував, натомість проживав вдома та розважався в столичних закладах громадського харчування. Що не заважало цьому "воїну" щомісяця отримувати на банківську картку гроші від ЗСУ", – наголосив ветеран.
Він нагадав, що кримінальному провадженню щодо Шабуніна вчора виповнилося два роки.
"Два роки тому, 15 грудня 2023-го, у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві, було зареєстроване кримінальне провадження за фактом ухилення солдата 207 окремого батальйону ТрО Шабуніна від військової служби. На сьогодні перший епізод по обвинуваченню Шабуніна в шахрайстві та ухиленні від військової служби вже направлений для розгляду в Печерський районний суд м. Києва", – зазначив він.
За його даними, лише за час фіктивної служби в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть "бойових".
"Але щастя не могло тривати вічно і 11 липня 2025 року Шабуніну було повідомлено про підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби. Зрозуміло, що в підозрюваного зразу ж був проведений обшук і вилучений телефон з листуванням, яке засвідчує, що військовослужбовець, призначений за мобілізацією, Шабунін замість захисту Батьківщини займався підприємницькою діяльністю", – поінформував Бойко.
За його словами, до провадження щодо Шабуніна долучені матеріали стосовно ухилення від військової служби члена правління Центру протидії корупції Шерембея, який разом з Шабуніним фіктивно рахувався в 207 окремому батальйоні ТрО.
Також, повідомив Бойко, у Третьому слідчому відділі ТУ ДБР у м. Києві продовжується досудове розслідування в інших епізодах цього кримінального провадження: за фактом привласнення Шабуніним автомобіля, ввезеного в Україну для потреб ЗСУ без сплати митних платежів; за фактом незаконного отримання Шабуніним звання "молодший сержант" на підставі фальшивої довідки про безпосередню участь у бойових діях; за фактом незаконного нарахування Шабуніну "бойових" виплат; за фактом самовільного залишення Шабуніним місця служби тощо.