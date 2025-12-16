Числился водителем-электриком и даже разведчиком – Бойко о фиктивной службе Шабунина
Киев • УНН
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин три года фиктивно находился на военной службе, получая деньги от ВСУ. Уголовному делу по уклонению от службы исполнилось два года, первый эпизод уже направлен в суд.
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин никогда не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ. Вчера исполнилось 2 года уголовному делу по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТрО от военной службы. Об этом написал ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко, передает УНН со ссылкой на УНИАН.
"Шабунин три года подряд фиктивно числился на военной службе. Сначала полтора года он был водителем-электриком, стрелком и даже разведчиком в 207 отдельном батальоне ТрО, затем 12 дней – боевым медиком в 101 отдельной бригаде охраны Генштаба ВСУ, потом полтора года – штаб-сержантом в Центре инноваций и оборонных технологий Минобороны. Никаких обязанностей военной службы Шабунин никогда не выполнял, зато проживал дома и развлекался в столичных заведениях общественного питания. Что не мешало этому "воину" ежемесячно получать на банковскую карту деньги от ВСУ", — подчеркнул ветеран.
Он напомнил, что уголовному производству в отношении Шабунина вчера исполнилось два года.
"Два года назад, 15 декабря 2023 года, в Территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в городе Киеве, было зарегистрировано уголовное производство по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТрО Шабунина от военной службы. На сегодняшний день первый эпизод по обвинению Шабунина в мошенничестве и уклонении от военной службы уже направлен для рассмотрения в Печерский районный суд г. Киева", — отметил он.
По его данным, только за время фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТрО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного обеспечения, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных заданий и даже "боевых".
"Но счастье не могло длиться вечно, и 11 июля 2025 года Шабунину было сообщено о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы. Понятно, что у подозреваемого сразу же был проведён обыск и изъят телефон с перепиской, которая свидетельствует о том, что военнослужащий, назначенный по мобилизации, Шабунин вместо защиты Родины занимался предпринимательской деятельностью", — проинформировал Бойко.
По его словам, к производству в отношении Шабунина приобщены материалы относительно уклонения от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно числился в 207 отдельном батальоне ТрО.
Также, сообщил Бойко, в Третьем следственном отделе ТУ ГБР в г. Киеве продолжается досудебное расследование по другим эпизодам этого уголовного производства: по факту присвоения Шабуниным автомобиля, ввезённого в Украину для нужд ВСУ без уплаты таможенных платежей; по факту незаконного получения Шабуниным звания "младший сержант" на основании поддельной справки о непосредственном участии в боевых действиях; по факту незаконного начисления Шабунину "боевых" выплат; по факту самовольного оставления Шабуниным места службы и т.п.