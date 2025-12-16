Числился водителем-электриком и даже разведчиком – Бойко о фиктивной службе Шабунина

$42.250.05
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 8548 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 12209 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 17956 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 17529 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 20018 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 27687 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21028 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19091 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16703 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных16 декабря, 03:17 • 19372 просмотра
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16 декабря, 03:38 • 17278 просмотра
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16 декабря, 04:06 • 16518 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер16 декабря, 04:19 • 22697 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 11365 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 856 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 8788 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 61937 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 57575 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 64173 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 38038 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 55146 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 55465 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 59262 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 93930 просмотра
Числился водителем-электриком и даже разведчиком – Бойко о фиктивной службе Шабунина

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин три года фиктивно находился на военной службе, получая деньги от ВСУ. Уголовному делу по уклонению от службы исполнилось два года, первый эпизод уже направлен в суд.

Числился водителем-электриком и даже разведчиком – Бойко о фиктивной службе Шабунина

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин никогда не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ. Вчера исполнилось 2 года уголовному делу по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТрО от военной службы. Об этом написал ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко, передает УНН со ссылкой на УНИАН.

"Шабунин три года подряд фиктивно числился на военной службе. Сначала полтора года он был водителем-электриком, стрелком и даже разведчиком в 207 отдельном батальоне ТрО, затем 12 дней – боевым медиком в 101 отдельной бригаде охраны Генштаба ВСУ, потом полтора года – штаб-сержантом в Центре инноваций и оборонных технологий Минобороны. Никаких обязанностей военной службы Шабунин никогда не выполнял, зато проживал дома и развлекался в столичных заведениях общественного питания. Что не мешало этому "воину" ежемесячно получать на банковскую карту деньги от ВСУ", — подчеркнул ветеран.

Он напомнил, что уголовному производству в отношении Шабунина вчера исполнилось два года.

"Два года назад, 15 декабря 2023 года, в Территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в городе Киеве, было зарегистрировано уголовное производство по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТрО Шабунина от военной службы. На сегодняшний день первый эпизод по обвинению Шабунина в мошенничестве и уклонении от военной службы уже направлен для рассмотрения в Печерский районный суд г. Киева", — отметил он.

По его данным, только за время фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТрО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного обеспечения, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных заданий и даже "боевых".

"Но счастье не могло длиться вечно, и 11 июля 2025 года Шабунину было сообщено о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы. Понятно, что у подозреваемого сразу же был проведён обыск и изъят телефон с перепиской, которая свидетельствует о том, что военнослужащий, назначенный по мобилизации, Шабунин вместо защиты Родины занимался предпринимательской деятельностью", — проинформировал Бойко.

По его словам, к производству в отношении Шабунина приобщены материалы относительно уклонения от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно числился в 207 отдельном батальоне ТрО.

Также, сообщил Бойко, в Третьем следственном отделе ТУ ГБР в г. Киеве продолжается досудебное расследование по другим эпизодам этого уголовного производства: по факту присвоения Шабуниным автомобиля, ввезённого в Украину для нужд ВСУ без уплаты таможенных платежей; по факту незаконного получения Шабуниным звания "младший сержант" на основании поддельной справки о непосредственном участии в боевых действиях; по факту незаконного начисления Шабунину "боевых" выплат; по факту самовольного оставления Шабуниным места службы и т.п.

Лилия Подоляк

Политика