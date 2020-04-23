Рахункова палата розповіла, чому гуманітарну допомогу продають секонд-хенди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні не створено дієвої системи державного контролю за ввезенням гуманітарної допомоги, її розподілом та використанням за призначенням. Як наслідок, існували ризики ввезення в Україну як гуманітарної допомоги товарів для продажу без сплати до держбюджету належних податків і зборів, а також нецільового використання такої допомоги. Такого висновку дійшла Рахункова палата, повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.