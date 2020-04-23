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Рахункова палата розповіла, чому гуманітарну допомогу продають секонд-хенди

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні не створено дієвої системи державного контролю за ввезенням гуманітарної допомоги, її розподілом та використанням за призначенням. Як наслідок, існували ризики ввезення в Україну як гуманітарної допомоги товарів для продажу без сплати до держбюджету належних податків і зборів, а також нецільового використання такої допомоги. Такого висновку дійшла Рахункова палата, повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.

“Аналіз, що охоплює 2017-2018 роки та 9 місяців 2019 року, засвідчив: вповноважені державні органи не забезпечили належної взаємодії при виконанні повноважень щодо обліку гуманітарної допомоги, контролю за її отриманням, розподілом і використанням за цільовим призначенням, а заходи контролю, які проводились ними, були безсистемними та неефективними”, — зазначили у Рахунковій палаті в аналізі щодо того, чому гуманітарну допомогу продають секонд-хенди.

Зокрема, як вказано, відповідальне за цю сферу Мінсоцполітики не затвердило форми звітів і порядки їх заповнення як для отримувачів та набувачів допомоги, так і для контролюючих органів. Тому міністерство не має достовірних даних щодо обсягів гуманітарної допомоги, її розподілу та цільового використання.

За інформацією Держмитслужби, за цей період в Україну ввезено 64,4 тис. тон гуманітарної допомоги, з яких 48% становив вживаний одяг. 

“Не краща ситуація з обліком гуманітарної допомоги, наданої в грошовій формі, в тому числі в іноземній валюті... Рахункова палата виявила суттєві розбіжності в обсягах коштів в іноземній валюті, які були визнані як гуманітарна допомога Мінсоцполітики, та даними НБУ про суми фактично отриманої такої допомоги”, — зазначили аудитори.

Зокрема, за інформацією Мінсоцполітики, за вказаний період робоча група при міністерстві визнала гуманітарною допомогою 9,4 млн євро, 7,1 млн японських єн, 0,4 млн канадських доларів і 10 тис. польських злотих. Водночас на запит Рахункової палати НБУ повідомив про надходження у 2017-2018 роках та I кварталі 2019 року гуманітарної допомоги в іноземній валюті в перерахунку на гривні понад 11,8 млрд гривень, що в рази перевищує дані Мінсоцполітики.

“Рахункова палата дійшла висновку, що мета запровадження в Україні пільг з оподаткування гуманітарної допомоги, а також преференції при здійсненні митного оформлення цієї допомоги, які мали сприяти вирішенню гуманітарних проблем, не досягнута. Відсутність ефективного державного контролю у сфері надання гуманітарної допомоги, існували ризики, що ці пільги подекуди використовувалися недобросовісними благодійними та релігійними організаціями для створення схем по мінімізації податків, або використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням”, — повідомили в РП.

Нагадаємо, раніше Рахункова палата виявила порушення при використанні бюджетних коштів Генпрокуратурою.

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