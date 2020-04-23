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Счетная палата рассказала, почему гуманитарную помощь продают секонд-хенды

Счетная палата рассказала, почему гуманитарную помощь продают секонд-хенды

Киев  •  УНН

 • 22611 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине не создано действенной системы государственного контроля за ввозом гуманитарной помощи, ее распределением и использованием по назначению. Как следствие, существовали риски ввоза в Украину в качестве гуманитарной помощи товаров для продажи без уплаты в госбюджет надлежащих налогов и сборов, а также нецелевого использования такой помощи. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

"Анализ, охватываеющий 2017-2018 годы и 9 месяцев 2019 года, показал, что уполномоченные государственные органы не обеспечили надлежащего взаимодействия при выполнении полномочий по учету гуманитарной помощи, контролю за ее получением, распределением и использованием по целевому назначению, а меры контроля, которые проводились ими, были бессистемными и неэффективными", - отметили в Счетной палате в анализе относительно того, почему гуманитарную помощь продают секонд-хенды.

В частности, как указано, ответственное за эту сферу Минсоцполитики не утвердило формы отчетов и порядки их заполнения как для получателей помощи, так и для контролирующих органов. Поэтому министерство не имеет достоверных данных об объемах гуманитарной помощи, ее распределении и целевом использовании.

По информации Гостаможслужбы, за этот период в Украину ввезено 64,4 тыс. тонн гуманитарной помощи, из которых 48% составляло бывшую в употреблении одежду.

"Не лучше ситуация с учетом гуманитарной помощи, предоставленной в денежной форме, в том числе в иностранной валюте ... Счетная палата выявила существенные расхождения в объемах средств в иностранной валюте, которые были признаны в качестве гуманитарной помощи Минсоцполитики, и данным НБУ о суммах фактически полученной такой помощи", - отметили аудиторы.

В частности, по информации Минсоцполитики, за указанный период рабочая группа при министерстве признала гуманитарной помощью 9,4 млн евро, 7,1 млн японских иен, 0,4 млн канадских долларов и 10 тыс. польских злотых. В то же время на запрос Счетной палаты НБУ сообщил о поступлении в 2017-2018 годах и I квартале 2019-го гуманитарной помощи в иностранной валюте в пересчете на гривны более 11,8 млрд гривен, что в разы превышает данные Минсоцполитики.

"Счетная палата пришла к выводу, что цель введения в Украине льгот по налогообложению гуманитарной помощи, а также преференции при осуществлении таможенного оформления этой помощи, которые должны способствовать решению гуманитарных проблем, не достигнута. Отсутствие эффективного государственного контроля в сфере оказания гуманитарной помощи, существовали риски, эти льготы иногда использовались недобросовестными благотворительными и религиозными организациями для создания схем по минимизации налогов или использования гуманитарной помощи не по целевому назначению", - сообщили в СП.

Напомним, ранее Счетная палата выявила нарушения при использовании бюджетных средств Генпрокуратурой.

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