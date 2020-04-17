Рахункова палата виявила порушення при використанні бюджетних коштів Генпрокуратурою

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Генеральній прокуратурі України на здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури виявив порушення при використанні бюджетних коштів ГПУ у 2018-2019 роках. Про це йдеться у звіті про результати аудиту, передає УНН з посиланням на повідомлення Рахункової палати.