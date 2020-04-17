Рахункова палата виявила порушення при використанні бюджетних коштів Генпрокуратурою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Генеральній прокуратурі України на здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури виявив порушення при використанні бюджетних коштів ГПУ у 2018-2019 роках. Про це йдеться у звіті про результати аудиту, передає УНН з посиланням на повідомлення Рахункової палати.
"Генпрокуратура отримала у 2018–2019 роках з Державного бюджету України на здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури 14 млрд 365 млн грн і загалом забезпечила їх використання на цілі та завдання, визначені паспортом відповідної бюджетної програми. Водночас, внаслідок ухвалення керівниками різного рівня невиважених управлінських рішень та незабезпечення належного внутрішнього контролю за використанням бюджетних коштів, Генеральною прокуратурою України у 2018–2019 роках з порушенням чинного законодавства витрачено 2 млн 482 тис грн, непродуктивно – 17,3 млн грн і неекономно – 4,2 млн грн", - повідомили в Рахунковій палаті.
Так, аудитори зазначають, що Генпрокуратурою не забезпечено належної ефективності при управлінні бюджетними коштами, наслідком чого стало неповне їх використання та повернення до державного бюджету частини асигнувань загального фонду в сумі понад 71 млн грн.
Також зазначається, що невжиття органами прокуратури належних дій, спрямованих на усунення та недопущення недоліків при здійсненні заходів організаційного і кадрового характеру призвело до визнання судами звільнення з посад працівників прокуратури неправомірним, та прийняття рішень про виплату їм середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Всього у 2018–2019 роках за рішенням суду зазначеним працівникам виплачено 16,5 млн грн.
Фахівці Рахункової палати вказують також на недотримання органами прокуратури принципу максимальної економії та ефективності при закупівлі та використанні автомобільного транспорту, а також витрат на пальне.
Крім того, аудит виявив факти порушень закону України "Про публічні закупівлі" при закупівлі товарів і послуг. Зокрема, Генпрокуратура з метою уникнення процедури закупівлі товарів і послуг, шляхом поділу предмета закупівлі на частини придбала у 2018–2019 роках меблі, комп’ютерну та побутову техніку, послуги, пов’язані з програмним забезпеченням, інформаційними системами та їх підтримкою на загальну суму понад 1 млн грн.
Мали місце порушення порядку ведення бухгалтерського обліку, що призвело до викривлення фінансової та бюджетної звітності на загальну суму 978 тис грн.
Як повідомляв УНН, раніше аудит Рахункової палати встановив, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) не забезпечило належний рівень управління арештованими активами.