Рахункова палата провела аудит АРМА: виявила недоліки в управлінні арештованими активами

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) не забезпечило належний рівень управління арештованими активами. Про це йдеться у звіті за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету АРМА, передає УНН з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.