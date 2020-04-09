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Счетная палата провела аудит АРМА: выявила недостатки в управлении арестованными активами

Счетная палата провела аудит АРМА: выявила недостатки в управлении арестованными активами

Киев  •  УНН

 • 15962 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) не обеспечилj надлежащий уровень управления арестованными активами. Об этом говорится в отчете по результатам аудита эффективности использования средств государственного бюджета АРМА, передает УНН со ссылкой на пресс-службe Счетной палаты.

Как указали в СП, отсутствие систематизированного учета таких активов, неопределенность алгоритма действий и контрольных мероприятий ответственных работников создают коррупционные риски каждого операционного процесса и приводят к ошибкам и злоупотреблениям.

Так, аудит СП показал, что "в результате неэффективного управления арестованными активами установлены факты их бесплатного использования коммерческими организациями, что определялись управляющими таких активов".

"При этом в госбюджет средства от этой деятельности не направлялись. Решение по отбору управляющих и реализаторов активов принимались Тендерным комитетом Нацагентства без надлежащих на то полномочий и с нарушением требований законодательства Украины. Кроме того, руководство АРМА принимало незаконные решения о смене руководства хозяйственных обществ, корпоративные права которых арестованы", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что на протяжении 2017-2018 лет и 9 месяцев 2019-го АРМА использовала 186 млн грн средств общего фонда госбюджета, из которых 142,6 млн грн (77 проц.) направлено на выплату заработной платы, из них почти 50 проц. - это стимулирующие выплаты (премии и надбавка за интенсивность труда).

При этом, как указано, 6,4 млн грн использовано с нарушением норм действующего законодательства и заключенных договоров, непродуктивно и неэкономно.

В течение 2017-2018 годов и 9 месяцев 2019-го Нацагентству поступило 180 млн грн от реализации активов на электронных площадках; 191 млн грн, 215 тыс. долл. США и 1,3 млн евро - переданы в управление. Указанные средства размещались на депозитных счетах, государственные банки насчитали проценты, которые в гривневом эквиваленте составили почти 37 млн гривен, добавили в СП.

"Существующая модель управления активами не предусматривает получения ни государством, ни АРМА доли таких процентов. Перечисление в доход государства процентов на депозит арестованных или переданных в управление средств возможно только в случае их конфискации", - подчеркивают в Счетной палате.

Как сообщал УНН, ранее Счетная палата заявила о рисках системы ProZorro.Продажи.

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