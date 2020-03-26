Рахункова палата заявила про ризики системи ProZorro.Продажі

“Електронна торгова система (ЕТС) ProZorro.Продажі функціонує з порушенням вимог національного законодавства, без комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). Це створює ризики її уразливості до несанкціонованого втручання, що ставить під сумнів конфіденційність інформації”, — зазначає Рахункова палата.

Також аудит засвідчив низку фактів і недоліків, що призвели у 2018 та протягом 9 місяців 2019 року до отримання доходів з недотриманням вимог законодавства на 29 млн грн, здійснення витрат з недотриманням законодавства — 929 тис. грн, неекономних витрат — 797 тис. грн, непродуктивних витрат — 4,9 млн грн, недоотримання доходів — 250 тис. гривень.

Зазначається, що ЕТС ProZorro.Продажі використовує дві бази даних — ЦБД1 та ЦБД2, які підпорядковані різним органам. ЕТС “ProZorro.Продажі ЦБД2” належить держпідприємству “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” і забезпечує електронні аукціони з продажу об’єктів малої приватизації, державного й комунального майна, оренди нерухомості, спеціальних дозволів на користування надрами, прав оренди на земельні ділянки. Через “ProZorro.Продажі ЦБД1”, яка належить Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), здійснюється продаж активів банків, що виводяться з ринку.

“ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” повинно було організовувати лише аукціони з продажу об’єктів, внесених до переліків малої приватизації. На нього не покладалися повноваження адмініструвати ЕТС в частині організації електронних аукціонів з реалізації майна державних та комунальних підприємств України, не включеного до переліку об’єктів малої приватизації, в тому числі ПАТ “Українська залізниця” та Державного концерну “Укроборонпром”, прав оренди майна підприємств різної форми власності, зокрема ПАТ “Укрпошта”, прав на оренду земельних сільськогосподарських ділянок та спецдозволів на користування надрами, зазначають в РП.

При цьому повідомляється, що внутрішнім наказом ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” самостійно визнало себе адміністратором інших складових систем, окрім тих, що встановлені нормативно-правовими актами.

Також зазначається, що Мінекономіки, як уповноважений орган управління майном ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”, лише частково виконувало свої повноваження.

Так, у затвердженому Статуті ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” Мінекономіки, порушивши Господарський кодекс України, не наділило ДП майном для здійснення його прибуткової діяльності. В результаті, з моменту створення Підприємства по теперішній час його статутний капітал становить нуль гривень, що суперечить Господарському кодексу.

Окрім того, Мінекономіки понад рік не призначало керівника ДП та не укладало з ним контракту, що унеможливлювало належний контроль Міністерства за його діяльністю. Як наслідок, без укладання контракту оплата праці в. о. директора на суму 735 тис. гривень здійснена з недотриманням законодавства.

Як повідомляв УНН, згідно аналізу Рахункової Палати, у державному бюджеті є мінімум 5 млрд грн, які можливо перенаправити на підтримку медицини на боротьбу з коронавірусом.