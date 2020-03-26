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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Счетная палата заявила о рисках системы ProZorro.Продажи

Счетная палата заявила о рисках системы ProZorro.Продажи

Киев  •  УНН

 • 14091 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Электронная торговая система (ЕТС) ProZorro.Продажи функционирует без комплексной системы защиты информации (КСЗИ), что создает риски ее уязвимости к несанкционированному вмешательству, передает УНН со ссылкой на обнародованные выводы Счетной палаты по результатам аудита государственного предприятия "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ".

"Электронная торговая система (ЕТС) ProZorro.Продажи функционирует с нарушением требований национального законодательства, без комплексной системы защиты информации (КСЗИ). Это создает риски ее уязвимости к несанкционированному вмешательству, что ставит под сомнение конфиденциальность информации", - отмечает Счетная палата.

Также аудит показал ряд фактов и недостатков, которые привели в 2018 и в течение 9 месяцев 2019 года к получению доходов с несоблюдением требований законодательства на 29 млн грн, осуществление расходов с несоблюдением законодательства - 929 тыс. грн, неэкономных расходов - 797 тыс. грн, непроизводительных расходов - 4,9 млн грн, недополучение доходов - 250 тыс. гривен.

Отмечается, что ЕТС ProZorro.Продажи использует две базы данных - ЦБД1 и ЦБД2, которые подчинены разным органам. ЕТС "ProZorro.Продажи ЦБД2" принадлежит госпредприятию "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" и обеспечивает электронные аукционы по продаже объектов малой приватизации, государственного и коммунального имущества, аренды недвижимости, специальных разрешений на пользование недрами, прав аренды на земельные участки. Через "ProZorro.Продажи ЦБД1", которая принадлежит Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), осуществляется продажа активов банков, что выводятся с рынка.

"ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" должно было организовывать только аукционы по продаже объектов, внесенных в списки малой приватизации. На него возлагались полномочия администрировать ЕТС в части организации электронных аукционов по реализации имущества государственных и коммунальных предприятий Украины, не включенному в перечень объектов малой приватизации, в том числе ПАО "Украинский железная дорога" и Государственного концерна "Укроборонпром", прав аренды имущества предприятий различной формы собственности, в частности ПАО "Укрпочта", прав на аренду земельных сельскохозяйственных участков и специальных разрешений на пользование недрами, отмечают в СП.

При этом сообщается, что внутренним приказом ГП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" самостоятельно признало себя администратором других составляющих систем, кроме тех, которые установлены нормативно-правовыми актами.

Также отмечается, что Минэкономики, как уполномоченный орган управления имуществом ГП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ", частично выполняло свои полномочия.

Так, в утвержденном Уставе ГП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" Минэкономики, нарушив Хозяйственный кодекс Украины, не наделила ГП имуществом для осуществления его прибыльной деятельности. В результате, с момента создания Компании по настоящее время его уставный капитал составляет ноль гривен, что противоречит Хозяйственному кодексу.

Кроме того, Минэкономики больше года не назначало руководителя ГП и не заключало с ним контракта, что делало невозможным надлежащий контроль Министерства за его деятельностью. Как следствие, без заключения контракта оплата труда в. о. директора на сумму 735 тыс. гривен осуществлена с несоблюдением законодательства.

Как сообщал УНН, согласно анализу Счетной Палаты, в государственном бюджете есть минимум 5 млрд грн, которые можно перенаправить на поддержку медицины на борьбу с коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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