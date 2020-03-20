У Держбюджеті є мінімум 5 млрд грн, які можна направити на боротьбу з коронавірусом - РП

"Рахункова палата оперативно проаналізувала державний бюджет на 2020 рік. Ми чітко побачили, що є можливості для перенаправлення щонайменше 5 млрд гривень на підтримку медицини. А це – кошти для закупівлі тих речей, яких наразі вкрай бракує Україні – захисні медичні маски для населення, тест-ситеми, апарати штучної вентиляції легень", – сказав Пацкан.

Зокрема, наголосив він, що для таких випадків у державному бюджеті передбачено резервний фонд.

"На сьогодні не розподілені 1,4 млрд грн. Виділення коштів із цього фонду відбувається за рішенням Кабінету міністрів України. Тож Рахункова палата пропонує уряду не зволікати з цим", – зауважив Пацкан.

Друге джерело, яке може використати уряд, з його слів, це своїм рішенням розподілити кошти, передбачені місцевим бюджетам на стабілізаційну дотацію ‒ 0,2 млрд грн, на сьогодні ці видатки нерозподілені.

"Я також пропоную Верховній Раді невідкладно внести зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Адже і тут є можливості спрямувати кошти, щоб мінімізувати поширення вірусу", – додав Пацкан.

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Зокрема, він нагадав, що досі не розпочало свою діяльність Бюро фінансових розслідувань і тому можна перенаправити 0,3 млрд грн, які передбачалися на фінансування цієї установи.

"До покращення фінансової ситуації можна було б відтермінувати видатки за бюджетною програмою "Статистичні спостереження", а це чималі кошти – 1,2 млрд грн. Вони могли б піти, зокрема, на заходи для встановлення повної об’єктивної картини про реальну кількість заражених коронавірусом в Україні", – сказав Валерій Пацкан.

Крім того, голова Рахункової палати наголосив, що за 2 місяці поточного року відбулася економія коштів за виплатою деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення.

"Це сталося через меншу фактичну потребу за цими виплатами, ніж було заплановано. Крім того, у 2019 році обсяг таких видатків у жовтні змінами до закону зменшено на 1,1 млрд грн і за рік видатки залишились не виконані на 6,9 млрд грн. Тож є можливість перенаправити на медицину 1,1 млрд грн", – зауважив Пацкан.

Він назвав ще низку бюджетних програм, видатки на які можливо зменшити, щоб надати потрібні для медицини кошти.

Як повідомлялося в УНН, на засіданні Кабміну було підтримано ряд ініціатив, зокрема виділення Мінінфраструктури коштів із резервного фонду державного бюджету для фінансування видатків із забезпечення евакуації понад 35 тисяч громадян України.