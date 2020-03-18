Мінінфраструктури отримає кошти з резервного фонду Держбюджету на евакуацію українців – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На засіданні Кабміну було підтримано ряд ініціатив, зокрема виділення Мінінфраструктури коштів із резервного фонду державного бюджету для фінансування видатків із забезпечення евакуації понад 35 тисяч громадян України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Так, він зазначив, що боротьба з коронавірусом та повернення українських громадян додому – сьогодні пріоритет уряду.
"Доручити профільним міністерствам внести на розгляд Кабміну проект розпорядження про виділення Мінінфраструктури коштів із резервного фонду державного бюджету для фінансування видатків із забезпечення евакуації понад 35 тисяч громадян України", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що окремо також запропонував підготувати законопроект про передачу повноважень між органами влади.
"Під час епідемії коронавірусу органи влади повинні мати змогу делегувати частину повноважень іншим органам задля прийняття критично необхідних рішень для життєдіяльності країни. Уряд продовжує робити все необхідне, щоб українці були здоровими та почувались у безпеці", - резюмував Прем’єр.
Нагадаємо, що уряд виділить ще 70 млн грн на засоби індивідуального захисту.