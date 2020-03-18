Мининфраструктуры получит средства из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев - Шмыгаль

КИЕВ. 18 марта. УНН. На заседании Кабмина было поддержано ряд инициатив, в частности выделение Мининфраструктуры средств из резервного фонда государственного бюджета для финансирования расходов по обеспечению эвакуации более 35 тысяч граждан Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.