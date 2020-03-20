В Госбюджете есть минимум 5 млрд грн, которые можно направить на борьбу с коронавирусом - СП

"Счетная палата оперативно проанализировала государственный бюджет на 2020 год. Мы четко увидели, что есть возможности для перенаправления не менее 5 млрд гривен на поддержку медицины. А это - средства для закупки тех вещей, которых сейчас очень не хватает Украине - защитные медицинские маски для населения, тест-ситемы, аппараты искусственной вентиляции легких", - сказал Пацкан.

В частности, отметил он, что для таких случаев в государственном бюджете предусмотрен резервный фонд.

"На сегодня не распределены 1,4 млрд грн. Выделение средств из этого фонда происходит по решению Кабинета министров Украины. Поэтому Счетная палата предлагает правительству не тянуть с этим", - отметил Пацкан.

Второй источник, который может использовать правительство, по его словам, это своим решением распределить средства, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию - 0,2 млрд грн, на сегодня эти расходы нераспределенные.

"Я также предлагаю Верховной Раде безотлагательно внести изменения в Государственный бюджет на 2020 год. Ведь и здесь есть возможности направить средства, чтобы минимизировать распространение вируса", - добавил Пацкан.

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В частности, он напомнил, что до сих пор не начало свою деятельность Бюро финансовых расследований и поэтому можно перенаправить 0,3 млрд грн, которые предусматривались на финансирование этого учреждения.

"К улучшению финансовой ситуации можно было бы отложить расходы по бюджетной программе "Статистические наблюдения", а это немалые средства - 1,2 млрд грн. Они могли бы пойти, в частности, на меры для установления полной объективной картины о реальном количестве зараженных коронавирусом в Украине", - сказал Валерий Пацкан.

Кроме того, глава Счетной палаты отметил, что за 2 месяца текущего года состоялась экономия средств по выплате некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения.

"Это произошло из-за меньшей фактической потребности по этим выплатам, чем было запланировано. Кроме того, в 2019 году объем таких расходов в октябре изменениями в закон уменьшен на 1,1 млрд грн и за год расходы остались не выполнены на 6,9 млрд грн. Поэтому есть возможность перенаправить на медицину 1,1 млрд грн", - отметил Пацкан.

Он назвал еще ряд бюджетных программ, расходы на которые возможно уменьшить, чтобы предоставить нужные для медицины средства.

Как сообщалось в УНН, на заседании Кабмина было поддержано ряд инициатив, в частности выделение Мининфраструктуры средств из резервного фонда государственного бюджета для финансирования расходов по обеспечению эвакуации более 35 тысяч граждан Украины.