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Мінфін готує зміни до держбюджету через коронавірус

Мінфін готує зміни до держбюджету через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство фінансів України готує зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"На виконання протокольного рішення уряду від 18 березня 2020 року Міністерством фінансів України розробляються зміни до законодавства, в тому числі до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці зміни мають на меті забезпечення фінансування першочергових заходів, спрямованих на:
- локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної хвороби;
- запобігання негативним наслідкам, спричиненим виникненням і поширенням коронавірусу;
- вжиття антикризових заходів для підтримки економіки.

"Зокрема, мова йде про створення стабілізаційного фонду, з якого буде здійснюватися відповідне фінансування", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, уряд доручив головним розпорядникам коштів держбюджету оперативно надати Мінфіну пропозиції щодо економії коштів з метою їх спрямування на вищезазначені заходи.

Як повідомлялося в УНН раніше, Міністерством фінансів було запропоновано спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством юстиції подати на розгляд уряду у найкоротший термін проект закону про створення стабілізаційного фонду Держбюджету з відповідними пропозиціями про внесення змін до інших законів України та Бюджетного кодексу.

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