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Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса

Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство финансов Украины готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Во исполнение протокольного решения правительства от 18 марта 2020 года Министерством финансов Украины разрабатываются изменения в законодательство, в том числе в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения имеют целью обеспечение финансирования первоочередных мероприятий, направленных на:
- локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни;
- предотвращение негативных последствий, вызванным возникновением и распространением коронавируса;
- принятие антикризисных мер по поддержке экономики.

"В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство поручило главным распорядителям средств госбюджета оперативно предоставить Минфину предложения по экономии средств с целью их использования на вышеуказанные мероприятия.

Как сообщалось в УНН ранее, Министерством финансов было предложено совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством юстиции подать на рассмотрение правительства в кратчайшие сроки проект закона о создании стабилизационного фонда Госбюджета с соответствующими предложениями о внесении изменений в другие законы Украины и Бюджетного кодекса.

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