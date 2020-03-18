Мінфін запропонував проект закону про створення стабілізаційного фонду Держбюджету

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерством фінансів було запропоновано спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством юстиції подати на розгляд уряду у найкоротший термін проект закону про створення стабілізаційного фонду Держбюджету з відповідними пропозиціями про внесення змін до інших законів України та Бюджетного кодексу. Про це заявив під час засідання уряду міністр фінансів Ігор Уманський, передає кореспондент УНН.