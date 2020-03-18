Мінфін запропонував проект закону про створення стабілізаційного фонду Держбюджету

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерством фінансів було запропоновано спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством юстиції подати на розгляд уряду у найкоротший термін проект закону про створення стабілізаційного фонду Держбюджету з відповідними пропозиціями про внесення змін до інших законів України та Бюджетного кодексу. Про це заявив під час засідання уряду міністр фінансів Ігор Уманський, передає кореспондент УНН.

"Пропозиція Міністерству фінансів спільно з Мінекономіки та Мінюстом подати на розгляд Уряду у найкоротший термін проект закону про створення стабілізаційного фонду Держбюджету з відповідними пропозиціями про внесення змін до інших законів України та Бюджетного кодексу з урахуванням тих пропозицій, що сьогодні обговорювались та надавались членами Уряду", - сказав Уманський.

Він зазначив, що члени уряду можуть надати пропозиції, якщо вони є в межах проблем виконання закону про Державний бюджет, а також пропозицій щодо пріоритезації та скорочення державних видатків, які можуть бути, з урахуванням на сьогоднішній день, переглянуті або скорочені.

Нагадаємо, Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, яка стане наслідком світової кризи через епідемію коронавірусу.

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