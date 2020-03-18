Уряд буде готуватися до економічної кризи в Україні – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, яка стане наслідком світової кризи через епідемію коронавірусу. Про це заявив під час засідання уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Уряд не має обмежуватися лише боротьбою з коронавірусом. Ми маємо готувати країну до інших викликів — світова криза, можливо, економічна криза в Україні, яка буде наслідком світової, і ми в цьому не сумніваємося”, — сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Національний банк України не може припустити точний вплив коронавірусу на економіку України, але вплив на експорт та імпорт буде коливатися від нейтрального до позитивного.