У НБУ спрогнозували вплив коронавірусу на економіку України

КИЇВ. 17 березня. УНН. Національний банк України не може припустити точний вплив коронавірусу на економіку України, але вплив на експорт та імпорт буде коливатися від нейтрального до позитивного. Про це заявив на брифінгу щодо роботи банків та фінансових ринків в умовах карантину заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент УНН.