У НБУ спрогнозували вплив коронавірусу на економіку України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Національний банк України не може припустити точний вплив коронавірусу на економіку України, але вплив на експорт та імпорт буде коливатися від нейтрального до позитивного. Про це заявив на брифінгу щодо роботи банків та фінансових ринків в умовах карантину заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент УНН.
“Щодо впливу коронавірусу на українську економіку на сьогодні важко робити значні припущення. Але що стосується платіжного балансу, тобто операцій перш за все експорту та імпорту, то вплив буде від нейтрального до, можливо, позитивного”, — сказав Чурій.
За його словами, ціни на енергоносії дуже сильно знизилися, ціна на нафту впала на 30%. Також він вказав, що Україна буде платити набагато менше за імпорт енергоресурсів.
“Якщо подивитися на експортну складову, тут ситуація напевно краще. У нас експорт продовольства складає 50% від загального експорту. І ми бачимо те, що дійсно ціни на товари знижуються у світі, але на продовольчі товари вони знижуються не настільки сильно, як це відбувається з енергоносіями”, — наголосив Чурій.
Нагадаємо, за інформацією НБУ, епідемія коронавірусу в Україні негативно вплине на зростання ВВП, але парламентарі ухвалили законопроекти, які матимуть позитивний ефект на кризові явища в економіці.