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В НБУ спрогнозировали влияние коронавируса на экономику Украины

В НБУ спрогнозировали влияние коронавируса на экономику Украины

Киев  •  УНН

 • 20446 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Национальный банк Украины не может спрогнозировать точное влияние коронавируса на экономику Украины, но влияние на экспорт и импорт будет колебаться от нейтрального до позитивного. Об этом заявил на брифинге по работе банков и финансовых рынков в условиях карантина заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает корреспондент УНН.

"Относительно влияния коронавируса на украинскую экономику сегодня трудно делать значительные предположения. Но что касается платежного баланса, то есть операций прежде всего экспорта и импорта, то влияние будет от нейтрального до, возможно, позитивного", - сказал Чурий.

По его словам, цены на энергоносители очень сильно снизились, цена на нефть упала на 30%. Также он указал, что Украина будет платить намного меньше за импорт энергоресурсов.

"Если посмотреть на экспортную составляющую, здесь ситуация наверняка лучше. У нас экспорт продовольствия составляет 50% от общего экспорта. И мы видим, что действительно цены на товары снижаются в мире, но на продовольственные товары они снижаются не столь сильно, как это происходит с энергоносителями", - подчеркнул Чурий.

Напомним, по информации НБУ, эпидемия коронавируса в Украине негативно повлияет на рост ВВП, но парламентарии приняли законопроекты, которые будут иметь положительный эффект на кризисные явления в экономике.

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