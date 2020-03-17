В НБУ спрогнозировали влияние коронавируса на экономику Украины

КИЕВ. 17 марта. УНН. Национальный банк Украины не может спрогнозировать точное влияние коронавируса на экономику Украины, но влияние на экспорт и импорт будет колебаться от нейтрального до позитивного. Об этом заявил на брифинге по работе банков и финансовых рынков в условиях карантина заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает корреспондент УНН.