Правительство будет готовиться к экономическому кризису в Украине - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, которая станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент.
"Правительство не должна ограничиваться только борьбой с коронавируса. Мы должны готовить страну к другим вызовов - мировой кризис, возможно, экономический кризис в Украине, будет следствием войны, и мы в этом не сомневаемся ", - сказал Шмыгаль.
Напомним, Национальный банк Украины не может предположить точный влияние коронавируса на экономику Украины, но влияние на экспорт и импорт будет колебаться от нейтрального до позитивного.