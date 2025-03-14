Ракетний удар по Кривому Рогу: четверо постраждалих, стан середньої тяжкості
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки рф у Кривому Розі постраждали четверо людей, всі в стані середньої тяжкості. Удар прийшовся по житловому кварталу.
У Кривому Розі в результаті ракетної атаки рф постраждали чотири людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу
Нагадаємо
Російська армія завдала ракетного удару по центру житлового кварталу в Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що це є черговим доказом війни росіян проти цивільних.