Ракетний удар по Кривому Рогу: четверо постраждалих, стан середньої тяжкості

У Кривому Розі в результаті ракетної атаки рф постраждали чотири людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу - повідомив Лисак.

Нагадаємо

Російська армія завдала ракетного удару по центру житлового кварталу в Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що це є черговим доказом війни росіян проти цивільних.