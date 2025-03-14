Ракетний удар рф по Кривому Рогу: ціллю став житловий квартал
Київ • УНН
Російська армія завдала ракетного удару по центру житлового кварталу в Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що це є черговим доказом війни росіян проти цивільних.
Армія рф здійснила ракетну атаку на центр житлового кварталу у Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Кривий Ріг під ракетною атакою. Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу
За його словами, це черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням.
Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюють.
До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів
рф вдарила балістикою по готелю, куди заселилися волонтери з України, США та Британії: Зеленський показав кадри з Кривого Рогу06.03.25, 09:39 • 131722 перегляди