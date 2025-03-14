Ракетний удар рф по Кривому Рогу: ціллю став житловий квартал

Армія рф здійснила ракетну атаку на центр житлового кварталу у Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Кривий Ріг під ракетною атакою. Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу - повідомив Лисак.

За його словами, це черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням.

Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюють.

До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів - резюмував Лисак.

рф вдарила балістикою по готелю, куди заселилися волонтери з України, США та Британії: Зеленський показав кадри з Кривого Рогу