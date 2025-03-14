Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал
Киев • УНН
Российская армия нанесла ракетный удар по центру жилого квартала в Кривом Роге. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что это является очередным доказательством войны россиян против гражданских.
Армия рф осуществила ракетную атаку на центр жилого квартала в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала
По его словам, это очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением.
Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняются.
До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов
рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога06.03.25, 09:39 • 131714 просмотров