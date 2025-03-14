Ракетный удар по Кривому Рогу: четверо пострадавших, состояние средней тяжести

В Кривом Роге в результате ракетной атаки рф пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Предварительно, в Кривом Роге четверо пострадавших. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь - сообщил Лысак.

Напомним

Российская армия нанесла ракетный удар по центру жилого квартала в Кривом Роге. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что это является очередным доказательством войны россиян против гражданских.