Ракетный удар по Кривому Рогу: четверо пострадавших, состояние средней тяжести
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф в Кривом Роге пострадали четыре человека, все в состоянии средней тяжести. Удар пришелся по жилому кварталу.
В Кривом Роге в результате ракетной атаки рф пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Предварительно, в Кривом Роге четверо пострадавших. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь
Напомним
Российская армия нанесла ракетный удар по центру жилого квартала в Кривом Роге. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что это является очередным доказательством войны россиян против гражданских.