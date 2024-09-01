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Ракетний обстріл Харкова: Зеленський показав наслідки

Ракетний обстріл Харкова: Зеленський показав наслідки

Київ • УНН

 • 70860 перегляди

Президент опублікував відео з наслідками атаки рф на Харків. Зеленський закликав світ надати Україні все необхідне для захисту та зупинення російського терору.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з наслідками ракетного обстрілу Харкова та наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор, передає УНН.

Деталі

Зеленський опублікував відео з наслідками атаки рф по Харкову. 

росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені

- підписав відео Зеленський.

Президент наголосив, що  мають бути залучені й всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор.

Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту

- заявив Зеленський.

Доповнення

російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову.

Внаслідок ракетної атаки на Харків 1 вересня постраждала щонайменше 41 людина, серед них 5 дітей. російські війська завдали близько 10 ударів по місту, використовуючи, зокрема, ракети "Іскандер".

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу рф Часового Яру31.08.24, 13:57 • 33755 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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