Ракетний обстріл Харкова: Зеленський показав наслідки
Київ • УНН
Президент опублікував відео з наслідками атаки рф на Харків. Зеленський закликав світ надати Україні все необхідне для захисту та зупинення російського терору.
Президент Володимир Зеленський опублікував відео з наслідками ракетного обстрілу Харкова та наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор, передає УНН.
Деталі
Зеленський опублікував відео з наслідками атаки рф по Харкову.
росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені
Президент наголосив, що мають бути залучені й всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор.
Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту
Доповнення
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову.
Внаслідок ракетної атаки на Харків 1 вересня постраждала щонайменше 41 людина, серед них 5 дітей. російські війська завдали близько 10 ударів по місту, використовуючи, зокрема, ракети "Іскандер".
Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу рф Часового Яру31.08.24, 13:57 • 33755 переглядiв