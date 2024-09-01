Ракетный обстрел Харькова: Зеленский показал последствия

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями ракетного обстрела Харькова и отметил, что должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор, передает УНН.

Детали

Зеленский опубликовал видео с последствиями атаки рф по Харькову.

россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, просто по городу. Все необходимые силы для спасательной операции привлечены - подписал видео Зеленский.

Президент подчеркнул, что должны быть привлечены и все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор.

Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров - смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты - заявил Зеленский.

Дополнение

российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову.

В результате ракетной атаки на Харьков 1 сентября пострадал по меньшей мере 41 человек, среди них 5 детей. российские войска нанесли около 10 ударов по городу, используя, в частности, ракеты "Искандер".

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу рф Часового Яру