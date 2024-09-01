Ракетный обстрел Харькова: Зеленский показал последствия
Киев • УНН
Президент опубликовал видео с последствиями атаки рф на Харьков. Зеленский призвал мир предоставить Украине все необходимое для защиты и остановки российского террора.
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями ракетного обстрела Харькова и отметил, что должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор, передает УНН.
Детали
Зеленский опубликовал видео с последствиями атаки рф по Харькову.
россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, просто по городу. Все необходимые силы для спасательной операции привлечены
Президент подчеркнул, что должны быть привлечены и все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор.
Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров - смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты
Дополнение
российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову.
В результате ракетной атаки на Харьков 1 сентября пострадал по меньшей мере 41 человек, среди них 5 детей. российские войска нанесли около 10 ударов по городу, используя, в частности, ракеты "Искандер".
Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу рф Часового Яру31 августа 2024, 10:57 • 32508 просмотров