По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела рф Часового Яра

российские войска сегодня утром обстреляли город Часов Яр Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек, сообщил в субботу глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.



Детали



Как указал глава ОВА, вражеские снаряды попали в частный дом и многоэтажку.

Погибшие - мужчины от 24 до 38 лет.

Часов Яр - город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более двух лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь! - заявил Филашкин.

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