По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела рф Часового Яра
Киев • УНН
Российские войска обстреляли город Часов Яр, попав в частный дом и многоэтажку. Погибли по меньшей мере 5 мужчин в возрасте от 24 до 38 лет, сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
российские войска сегодня утром обстреляли город Часов Яр Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек, сообщил в субботу глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Как указал глава ОВА, вражеские снаряды попали в частный дом и многоэтажку.
Погибшие - мужчины от 24 до 38 лет.
Часов Яр - город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более двух лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь!
Армія рф вночі масовано обстріляла Донеччину: є поранені та пошкодження 31 августа 2024, 08:20 • 25945 просмотров