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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью массированно обстреляла Донецкую область: есть раненые и повреждения

Армия рф ночью массированно обстреляла Донецкую область: есть раненые и повреждения

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 08:20  •  18063 просмотра

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Российские войска обстреляли несколько городов Донецкой области ночью 31 августа. Двое гражданских ранены, повреждены 23 гражданских объекта, включая 12 многоквартирных домов и инфраструктуру.

В Донецкой области российские войска в ночь на 31 августа обстреляли Покровск, Мирноград, Доброполье и Белицкое. В результате вражеских ударов ранения получили два человека, повреждены гражданские объекты. Из-за атак рф за прошедшие сутки в области двое убитых и 9 раненых мирных жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Сегодня после полуночи оккупанты атаковали Покровск, Мирноград, Доброполье и Белицкое. Ранены два гражданских лица - в Доброполье. Повреждены по меньшей мере 23 гражданских объекта - 12 многоквартирных домов и инфраструктура

- говорится в сообщении полиции.

За минувшие сутки полицейские зафиксировали 2 256 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились 8 населенных пунктов: города Горняк, Курахово, Лиман, Торецк, села Малиновка, Миньковка, Алексеевка, Рай-Александровка.

Повреждены 20 гражданских объектов - 13 жилых домов, больница, магазины.

По Курахово россияне ударили из РСЗО "Ураган", ствольной артиллерии и артиллерии - убили гражданское лицо, еще шестерых ранили. Разрушениям подверглись многоквартирный и 5 частных домов, больница, 5 продуктовых магазинов и торговых павильонов на рынке.

Один человек погиб в результате артобстрела Горняка, повреждены три частных дома.

В Торецке ранен мирный житель, поврежден частный дом.

Удар рф по Харкову 30 серпня: в ОВА уточнили кількість жертв та розповіли про стан постраждалих31 августа 2024, 06:35 • 31950 просмотров

Татьяна Краевская

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