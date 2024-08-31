Армия рф ночью массированно обстреляла Донецкую область: есть раненые и повреждения

В Донецкой области российские войска в ночь на 31 августа обстреляли Покровск, Мирноград, Доброполье и Белицкое. В результате вражеских ударов ранения получили два человека, повреждены гражданские объекты. Из-за атак рф за прошедшие сутки в области двое убитых и 9 раненых мирных жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Сегодня после полуночи оккупанты атаковали Покровск, Мирноград, Доброполье и Белицкое. Ранены два гражданских лица - в Доброполье. Повреждены по меньшей мере 23 гражданских объекта - 12 многоквартирных домов и инфраструктура - говорится в сообщении полиции.

За минувшие сутки полицейские зафиксировали 2 256 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились 8 населенных пунктов: города Горняк, Курахово, Лиман, Торецк, села Малиновка, Миньковка, Алексеевка, Рай-Александровка.

Повреждены 20 гражданских объектов - 13 жилых домов, больница, магазины.

По Курахово россияне ударили из РСЗО "Ураган", ствольной артиллерии и артиллерии - убили гражданское лицо, еще шестерых ранили. Разрушениям подверглись многоквартирный и 5 частных домов, больница, 5 продуктовых магазинов и торговых павильонов на рынке.

Один человек погиб в результате артобстрела Горняка, повреждены три частных дома.

В Торецке ранен мирный житель, поврежден частный дом.

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