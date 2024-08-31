Армія рф вночі масовано обстріляла Донеччину: є поранені та пошкодження

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54461 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101894 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139964 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116201 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108518 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113487 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138574 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75105 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83582 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176754 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 23402 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28720 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27461 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 19073 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32687 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139959 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138573 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176753 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515581 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595203 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5624 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27461 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28720 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34868 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58956 перегляди
Актуальне
Армія рф вночі масовано обстріляла Донеччину: є поранені та пошкодження

Армія рф вночі масовано обстріляла Донеччину: є поранені та пошкодження

Київ • УНН

 • 32473 перегляди

Російські війська обстріляли кілька міст Донецької області вночі 31 серпня. Двоє цивільних поранено, пошкоджено 23 цивільні об'єкти, включаючи 12 багатоквартирних будинків та інфраструктуру.

У Донецькій області російські війська у ніч на 31 серпня обстріляли Покровськ, Мирноград, Добропілля та Білицьке. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали двоє людей, пошкоджені цивільні об’єкти. Через атаки рф минулої доби в області двоє вбитих і 9 поранених мирних жителів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Сьогодні після опівночі окупанти атакували Покровськ, Мирноград, Добропілля та Білицьке. Поранено двох цивільних осіб – у Добропіллі. Пошкоджено щонайменше 23 цивільних об’єкти - 12 багатоквартирних будинків та інфраструктуру

- йдеться у повідомленні поліції.

За минулу добу поліцейські зафіксували 2 256 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Гірник, Курахове, Лиман, Торецьк, села Малинівка, Міньківка, Олексіївка, Рай-Олександрівка.

Пошкоджено 20 цивільних об’єктів - 13 житлових будинків, лікарню, магазини.

По Кураховому росіяни вдарили з РСЗВ "Ураган", ствольної артилерії та артилерії – вбили цивільну особу, ще шістьох поранили. Руйнувань зазнали багатоквартирний і 5 приватних будинків, лікарня, 5 продуктових крамниць і торгових павільйонів на ринку.

Одна людина загинула внаслідок артобстрілу Гірника, пошкоджено три приватних оселі.

У Торецьку поранено мирного жителя, пошкоджено приватний будинок.

Удар рф по Харкову 30 серпня: в ОВА уточнили кількість жертв та розповіли про стан постраждалих31.08.24, 09:35 • 38056 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24