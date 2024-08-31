Армія рф вночі масовано обстріляла Донеччину: є поранені та пошкодження
Київ • УНН
Російські війська обстріляли кілька міст Донецької області вночі 31 серпня. Двоє цивільних поранено, пошкоджено 23 цивільні об'єкти, включаючи 12 багатоквартирних будинків та інфраструктуру.
У Донецькій області російські війська у ніч на 31 серпня обстріляли Покровськ, Мирноград, Добропілля та Білицьке. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали двоє людей, пошкоджені цивільні об’єкти. Через атаки рф минулої доби в області двоє вбитих і 9 поранених мирних жителів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Сьогодні після опівночі окупанти атакували Покровськ, Мирноград, Добропілля та Білицьке. Поранено двох цивільних осіб – у Добропіллі. Пошкоджено щонайменше 23 цивільних об’єкти - 12 багатоквартирних будинків та інфраструктуру
За минулу добу поліцейські зафіксували 2 256 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Гірник, Курахове, Лиман, Торецьк, села Малинівка, Міньківка, Олексіївка, Рай-Олександрівка.
Пошкоджено 20 цивільних об’єктів - 13 житлових будинків, лікарню, магазини.
По Кураховому росіяни вдарили з РСЗВ "Ураган", ствольної артилерії та артилерії – вбили цивільну особу, ще шістьох поранили. Руйнувань зазнали багатоквартирний і 5 приватних будинків, лікарня, 5 продуктових крамниць і торгових павільйонів на ринку.
Одна людина загинула внаслідок артобстрілу Гірника, пошкоджено три приватних оселі.
У Торецьку поранено мирного жителя, пошкоджено приватний будинок.
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