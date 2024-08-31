Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу рф Часового Яру
Київ • УНН
Російські війська обстріляли місто Часів Яр, влучивши в приватний будинок і багатоповерхівку. Загинули щонайменше 5 чоловіків віком від 24 до 38 років, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
російські війська сьогодні вранці обстріляли місто Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинули зонайменше 5 людей, повідомив у суботу голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Як вказав голова ОВА, ворожі снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку.
Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років.
Часів Яр — місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!
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