Ракетна атака рф пошкодила офіс українського Омбудсмена в Одесі
Київ • УНН
В результаті російських ракетних обстрілів Одеси було пошкоджено офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, але ніхто не постраждав.
В Одесі ракетна атака рф пошкодила представництво Уповноваженого ВР України з прав людини, повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець у вівторок, пише УНН.
Внаслідок російських атак на місто Одеса зазнало пошкоджень представництво Уповноваженого ВР України з прав людини. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм.
Проте, з його слів, для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, потрібен час. "Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу", - вказав він.
"Це вже четверте Представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні", - повідомив Омбудсмен
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