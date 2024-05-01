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Ракетна атака рф пошкодила офіс українського Омбудсмена в Одесі

Ракетна атака рф пошкодила офіс українського Омбудсмена в Одесі

Київ • УНН

 • 104661 перегляди

В результаті російських ракетних обстрілів Одеси було пошкоджено офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, але ніхто не постраждав.

В Одесі ракетна атака рф пошкодила представництво Уповноваженого ВР України з прав людини, повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець у вівторок, пише УНН.

Внаслідок російських атак на місто Одеса зазнало пошкоджень представництво Уповноваженого ВР України з прав людини. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм.

- написав Лубінець у Telegram.

Проте, з його слів, для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, потрібен час. "Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу", - вказав він.

"Це вже четверте Представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні", - повідомив Омбудсмен

Євлаш про нічну атаку росії на Одесу: рф застосувала три балістичні ракети "Іскандер-М"01.05.24, 09:14 • 21473 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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