Євлаш про нічну атаку росії на Одесу: рф застосувала три балістичні ракети "Іскандер-М"
Київ • УНН
Російські війська вночі завдали удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" по густонаселених районах Одеси, що призвело до людських жертв.
Російські війська атакували трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси вночі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону у середу, передає кореспондент УНН.
Як ми бачимо, ворог обрав зараз собі за ключову ціль Одесу. Раніше він бив і продовжує бити в тому числі по Харкову. Зараз він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди
Пошкоджені будинки та вибиті вікна: в мерії показали наслідки російського удару по Одесі 01.05.24, 03:38 • 26285 переглядiв
Доповнення
Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що вночі російські війська завдали удару по Одесі балістичними ракетами. Відомо про щонайменше трьох загиблих людей та трьох поранених.