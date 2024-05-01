Євлаш про нічну атаку росії на Одесу: рф застосувала три балістичні ракети "Іскандер-М"

Російські війська атакували трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси вночі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону у середу, передає кореспондент УНН.

Як ми бачимо, ворог обрав зараз собі за ключову ціль Одесу. Раніше він бив і продовжує бити в тому числі по Харкову. Зараз він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди