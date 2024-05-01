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Пошкоджені будинки та вибиті вікна: в мерії показали наслідки російського удару по Одесі

Пошкоджені будинки та вибиті вікна: в мерії показали наслідки російського удару по Одесі

Київ • УНН

 • 26287 перегляди

Одеський міський голова Геннадій Труханов показав відео з наслідками нічної атаки росіян на місто.Внаслідок обстрілу чого три людини загинули і ще троє отримали поранення, а також були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури

Внаслідок ракетного удару по Одесі в ніч на 1 травня були пошкоджені житлові будинки. Також відомо про трьох загиблих та щонайменше трьох поранених. Про це пише УНН з посиланням на заяву Одеського міського голови Геннадія Труханова.

Деталі 

В результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері

- розповів Труханов. 

За його словами, в Одесі зранку на місці "прильоту" розпочне роботу Оперативний штаб районної адміністрації.

Влада міста наголошує, що найближчими днями, які для рф є "сакральними датами", містянам слід максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця.

Також Труханов показав відео  наслідками нічного ракетного удару по місту.

Нагадаємо

Голова Одеської ОВА розповів, що російські війська завдали удару балістичними ракетами по Одесі, в результаті чого три людини загинули і ще троє отримали поранення, а також були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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