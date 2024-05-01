Пошкоджені будинки та вибиті вікна: в мерії показали наслідки російського удару по Одесі
Київ • УНН
Одеський міський голова Геннадій Труханов показав відео з наслідками нічної атаки росіян на місто.Внаслідок обстрілу чого три людини загинули і ще троє отримали поранення, а також були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури
Внаслідок ракетного удару по Одесі в ніч на 1 травня були пошкоджені житлові будинки. Також відомо про трьох загиблих та щонайменше трьох поранених. Про це пише УНН з посиланням на заяву Одеського міського голови Геннадія Труханова.
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В результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері
За його словами, в Одесі зранку на місці "прильоту" розпочне роботу Оперативний штаб районної адміністрації.
Влада міста наголошує, що найближчими днями, які для рф є "сакральними датами", містянам слід максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця.
Також Труханов показав відео наслідками нічного ракетного удару по місту.
Нагадаємо
Голова Одеської ОВА розповів, що російські війська завдали удару балістичними ракетами по Одесі, в результаті чого три людини загинули і ще троє отримали поранення, а також були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.