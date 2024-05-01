Поврежденные дома и выбитые окна: в мэрии показали последствия российского удара по Одессе

В результате ракетного удара по Одессе в ночь на 1 мая были повреждены жилые дома. Также известно о трех погибших и по меньшей мере трех раненых. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Одесского городского головы Геннадия Труханова.

Детали

В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери - рассказал Труханов.

По его словам, в Одессе утром на месте "прилета" начнет работу Оперативный штаб районной администрации.

Власти города отмечают, что в ближайшие дни, которые для рф являются "сакральными датами", горожанам следует максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места.

Также Труханов показал видео последствиями ночного ракетного удара по городу.

Напомним

Председатель Одесской ОГА рассказал, что российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Одессе, в результате чего три человека погибли и еще трое получили ранения, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.