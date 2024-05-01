Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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odessaОдесса
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Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая

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30 апреля российская атака на Харьков привела к 10 пострадавшим, одному человеку погибшему, а также к повреждению зданий, транспортных средств и железнодорожных сооружений.

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Атака рф на Харьков привела к 10 пострадавшим, по области враг бил КАБами и из РСЗО

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, потенциально ослабляя ограничения на многомиллиардную индустрию.

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Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

На Донетчине из-за обстрелов рф погибли еще два жителя

Еще двое жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов 30 апреля в Новоалександровке и Калиновом.

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На Донетчине из-за обстрелов рф погибли еще два жителя

ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

В ООН предупреждают, что неизбежная наземная операция Израиля в Рафахе, Газа, приведет к новым жертвам среди гражданского населения и будет препятствовать усилиям по оказанию гуманитарной помощи.

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ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Создание Единой базы данных образцов табачных изделий Киевским научно-исследовательским институтом может стать дополнительным инструментом борьбы с теневым рынком сигарет, что позволит быстро определять происхождение пачки сигарет и усилит экспертную способность в борьбе с незаконным оборотом табачных изделий.

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Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий