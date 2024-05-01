Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"

Российские войска атаковали тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы ночью. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

Как мы видим, враг выбрал сейчас себе ключевой целью Одессу. Ранее он бил и продолжает бить в том числе по Харькову. Сейчас он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы. Вследствие чего есть погибшие и пострадавшие люди - рассказал Евлаш.

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Дополнение

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что ночью российские войска нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами. Известно о по меньшей мере трех погибших людях и трех раненых.