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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 09:59  •  4069 просмотра

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В результате российских ракетных обстрелов Одессы был поврежден офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, но никто не пострадал.

В Одессе ракетная атака рф повредила представительство Уполномоченного ВР Украины по правам человека, сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец во вторник, пишет УНН.

В результате российских атак на город Одесса получило повреждения представительство Уполномоченного ВР Украины по правам человека. На тот момент, к счастью, в помещении не было ни работников, ни заявителей, поэтому никто не получил травм.

- написал Лубинец в Telegram.

Однако, по его словам, для того, чтобы принимать посетителей и возобновить работу, нужно время. "Мы уже работаем над ликвидацией всех последствий обстрела", - указал он.

"Это уже четвертое представительство, которое подверглось разрушениям от россиян. До этого такое случалось в Харькове, Виннице и Херсоне", - сообщил Омбудсмен

Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"1 мая 2024, 06:14 • 13787 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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