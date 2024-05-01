Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

В Одессе ракетная атака рф повредила представительство Уполномоченного ВР Украины по правам человека, сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец во вторник, пишет УНН.

В результате российских атак на город Одесса получило повреждения представительство Уполномоченного ВР Украины по правам человека. На тот момент, к счастью, в помещении не было ни работников, ни заявителей, поэтому никто не получил травм. - написал Лубинец в Telegram.

Однако, по его словам, для того, чтобы принимать посетителей и возобновить работу, нужно время. "Мы уже работаем над ликвидацией всех последствий обстрела", - указал он.

"Это уже четвертое представительство, которое подверглось разрушениям от россиян. До этого такое случалось в Харькове, Виннице и Херсоне", - сообщил Омбудсмен

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