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Ракетна атака рф на Київщину: кількість постраждалих зросла до 6

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. У результаті ракетної атаки рф на Київщину кількість постражадлих зросла до 6, передає УНН із посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка.

Ракетна атака рф на Київщину: кількість постраждалих зросла до 6

Цитата

"Цього разу ворог атакував область ракетами та БПЛА. Завдяки професійній роботі наших захисників всі цілі збиті! На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – 1 дитина", - повідомив Кравченко.

Деталі

За його словами, один із постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім надається необхідна медична допомога.

Голова ОВА додав, що зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та 2 господарчі будівлі мають незначні пошкодження. Всім власникам будинків буде надана необхідна допомога.

"Внаслідок падіння уламків виникло займання лісової та трав’яної підстилки. Всі займання оперативно локалізовані. Оперативні служби продовжують працювати на місцях. Інформація щодо пошкоджень оновлюється. Людям надається необхідна допомога", - резюмував Кравченко.

Нагадаємо

Раніше у ДСНС повідомили, що внаслідок падіння уламків через ракетну атаку російських військ на Київську область постраждало 4 людей, серед них одна дитина.

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