Ракетная атака рф на Киевщину: количество пострадавших возросло до 6

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"На этот раз враг атаковал область ракетами и БПЛА. Благодаря профессиональной работе наших защитников все цели сбиты! К сожалению, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области ранения получили 6 человек, среди них – 1 ребенок", - сообщил Кравченко.

Детали

По его словам, один из пострадавших – водитель автотранспорта, который получил ранения при перевозке хлеба. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Председатель ОГА добавил, что разрушены 3 частных дома, 13 домов требуют капитального ремонта, еще 15 домов и 2 хозяйственные постройки имеют незначительные повреждения. Всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь.

"В результате падения обломков возникло возгорание лесной и травяной подстилки. Все возгорания оперативно локализованы. Оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о повреждениях обновляется. Людям оказывается необходимая помощь", - резюмировал Кравченко.

Напомним

Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате падения обломков из-за ракетной атаки российских войск на Киевскую область пострадали 4 человека, среди них один ребенок.