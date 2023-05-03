Ракети "Hydra 70" та боєприпаси для HIMARS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 300 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли авіаційні ракети Hydra-70 та боєприпаси для HIMARS. Про це УНН повідомляє з посиланням на Пентагон.
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«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди та засоби протитанкової бронетанкової техніки… на суму до 300 мільйонів доларів США», - йдеться в повідомленні.
До нового пакету увійшли:
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- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
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- 155-мм гаубиці;
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- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
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- мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
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- Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
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- системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;
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- авіаційні ракети Hydra-70;
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- стрілецька зброя та боєприпаси до неї;
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- підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
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- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
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- тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
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- запчастини та інше польове обладнання.
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«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що адміністрація США в середу оголосить про новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть ракети повітряного базування "Hydra 70".
Ракети "Hydra 70" – це некеровані ракети діаметром 2,75 дюйма повітряного базування, виготовлені компанією General Dynamics. Ракети зазвичай завантажуються в круглу 19-трубну ракетну установку, яка прикріплюється під крилом літака або гелікоптера.